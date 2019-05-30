أكد خبراء إعلام أهمية الرسائل التى تناولها النقل المباشر للحظات وصول الإرهابى، هشام عشماوى، إلى أرض مصر، قادماً من ليبيا على مستويات عديدة، خاصة الإرهاب الذى تواجهه مصر نيابة عن العالم، مطالبين بضرورة ربط مشهد وصول الإرهابى إلى مصر بفيديوهات عن الجرائم التى ارتكبها وشارك فيها «عشماوى»، لتذكير الشعب، رغم أنه لا ينسى، على حد قولهم.

"مكرم": رسالة رعب للإرهابيين وأنصارهم.. و"الكنيسى": ثأرنا لشهدائنا الأبرار.. و"بكرى": أكبر عيدية للمصريين

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن تصوير وصول الإرهابى هشام عشماوى إلى الأراضى المصرية بهذا الشكل إيجابى بشكل كبير على الجانب المصرى والجانب الليبى أيضاً، وأضاف «مكرم» لـ«الوطن»، أن القبض على إرهابى بحجم هشام عشماوى فى الأراضى الليبية، ثم ترحيله إلى مصر يدل على عمق العلاقات بين البلدين، موضحاً أن الموقف المصرى تجاه القضية الليبية محترم. وتابع: نقل الحدث على الهواء مباشرة يحمل رسالة مرعبة إلى الإرهابيين ومسانديهم.

وقال حمدى الكنيسى، مؤسس نقابة الإعلاميين، إن نقل مشهد وصول الإرهابى هشام عشماوى إلى مصر على الهواء مباشرة، يحمل رسائل عديدة أبرزها أن مصرنا لا تنسى حقها أبداً، ولديها القوة أن تثأر لشهدائها الأبرار. وأضاف «الكنيسى»، لـ«الوطن»، أن رؤية العالم لحظة وصول «عشماوى»، تعطى صفعة على وجه الإرهاب الدولى الذى يسعى للنيل من مصر بدعم من أجهزة استخبارات دولية، مثل قطر وتركيا وإسرائيل، وغيرها من الدول التى سيتم الكشف عنها لاحقاً، مطالباً الإعلام المصرى بضرورة إذاعة مشاهد الإرهاب والجرائم التى ارتكبها الإرهابى عشماوى، لتذكير الشعب المصرى.

وقال رئيس الإذاعة السابق: عندما شاهدت هشام وهو ينزل من الطائرة تذكرت على الفور كلمات الرئيس السيسى، عندما أوضح الفرق بين الإرهابى هشام عشماوى، والشهيد البطل أحمد المنسى، لا سيما أن الاثنين كانا فى وحدة واحدة، لكن الفارق أن الأول خان والآخر استمر على العهد والحفاظ على مقتضيات الدولة المصرية وأهلها، مطالباً الإعلام بأن يعيد كلمات الرئيس على مسمع ومرأى المشاهدين.

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفى، والإعلامى، إن الدولة المصرية قدّمت للمصريين أكبر عيدية فى العيد، لا سيما أن الإرهابى هشام عشماوى ارتكب جرائم نوعية كبيرة وضخمة تنوعت ما بين القتل وإثارة الرعب والفزع، مضيفاً لـ«الوطن»، أن وصول الإرهابى إلى مصر جاء بفضل الجهود التى بذلها جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيسه الوزير عباس كامل، برعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الجانب الليبى والتعاون الأمنى الكبير فى هذا الشأن.

وأشار «بكرى» إلى أن إذاعة وصول «عشماوى» على الهواء أصاب جماعة الإخوان الإرهابية ومن يساندونهم من أجهزة استخبارات دولية، بسبب المعلومات التى سيُدلى بها الإرهابى عن أسماء وأماكن إرهابيين، وعن مسانديهم، خاصة أنه سيخضع بكل تأكيد لتحقيق شامل، مؤكداً أن النقل على الهواء مباشرة رسالة على الشفافية المصرية، وأن مصر تُخضِع الجميع للقانون، ولا تمارس عمليات القتل سراً، لأنه كان من الممكن أن يأتى الإرهابى سراً وينتهى سراً، لكن الشفافية المصرية للجميع، ولكل المنظمات.