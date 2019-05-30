قال اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، إن مشهد نجاح مصر فى نقل عنصر إرهابى دليل جَنىِ الدعم المصرى للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر لثماره، بما ينعكس بالإيجاب على تأمين الحدود الغربية للبلاد، مضيفاً: «بعدما كنا نسمع عن اختراق الحدود فى بيان عسكرى كل يوم، أصبح الأمر نادر الحدوث حالياً».

"الغبارى": لن نترك حقنا وثأر أبنائنا.. و"الشهاوى": المخابرات نفذت خطة محكمة لتسلُّم الخائن

وأضاف «الغبارى»، لـ«الوطن»، أن تكلفة تأمين الحدود كانت مرتفعة للغاية، قُبيل استقرار الأوضاع فى المناطق الملاصقة للحدود المصرية بفضل «قوات حفتر».

وأشار مدير «الدفاع الوطنى» الأسبق إلى أن تصوير القبض على «عشماوى»، وإذاعته على وسائل الإعلام، شهادة نجاح للجهود المصرية والليبية فى مكافحة الإرهاب، ودليل على قوة رجال الأمن المصريين، موضحاً أن تأمين نقله كان على أعلى مستوى، بسبب قدراته العالية، وتحسباً لمحاولة تهريبه، وأن الإعلان عن ضبط «عشماوى»، ونقله لمصر، رسالة ردع لباقى العناصر الإرهابية المتورطة فى أعمال بمصر، بأن مصر لن تترك حقها، أو ثأر أبنائها.

أكد اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، أن «المخابرات العامة أدت دوراً فى منتهى الدقة، والذى يؤكد دائماً كفاءتها كواحد من أفضل أجهزة المخابرات فى العالم، حيث نفذت خطة محكمة لتسلُّيم الخائن هشام عشماوى إلى مصر فى ظل ترصُّد العديد من الدول الإقليمية وأجهزة المخابرات العالمية، التى لم تكن تبتغى وصول هذا العنصر إلينا على الإطلاق».

وأوضح «الشهاوى» لـ«الوطن»، أن «إذاعة مشهد تسليم (عشماوى) لمصر، وعدم الاكتفاء فقط بنشر الخبر هذا، يشير إلى عدة دلالات، أهمها أن جهاز المخابرات على أعلى كفاءة من العمل، والأداء الذى تمكن من خلاله التنسيق مع الجانب الليبى للحصول على هذا المتهم الخائن والعميل لعدد من الأجهزة التى تعمل ضد مصر».

وأكد اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى الأسبق، أن «القضاء العسكرى له اختصاص خاص، وفقاً للماده 204»، موضحاً أن «المتهم عشماوى ستتم محاكمته أمام القضاء العسكرى، نظراً لصدور العديد من الأحكام السابقة ضده من القضاء العسكرى، فى محاكمة غيابية، ويكون له الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى هذه القضايا مرة أخرى فى ظل وجوده».