التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الأربعاء، بنظيره الأردني أيمن الصفدي، استمراراً للقاءاته الثنائية على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، في جدة.

تناول اللقاء بحث سُبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شُكري أعرب عن تقدير القاهرة لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، بما يؤكد عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف "حافظ"، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الوزيرين شكري والصفدي حول عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن سبل تعزيز آليات العمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.