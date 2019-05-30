شهدت الحلقة 24 من مسلسل "زلزال" أحداثا جديدة، حينما أرسل النائب قاسم في طلب عبدالبصير، خادم حماه خليل بيه، وأخبره بأنه قرر الزواج من ابنته ولاء، فطلب عبدالبصير مهلة للتفكير في الأمر، لأنه يخاف من خليل بيه لو علم بذلك الأمر.

والتقى زلزال بصافية وأخبرها بأنه ترك عمله مع المعلم منصور من أجلها، وأخبرها بأنه سيعمل مع المعلمة غنية بدءًا من الغد، فتطمئنه صافية، وتتنبأ له بأنه سيكون صاحب محل كبير، حتى جاءه أحد عمال السوق يخبره بأن أحدهم يسأل عنه، فتوجه لاستطلاع الأمر.

توجه زلزال إلى صافية ووديدة، وأخبرهما بما حدث، فأخبرته صافية بأن هناك خيرًا كثيرًا ما زال في انتظاره، وسألاه عما ينوي فعله، وتطلب صافية ووديدة منه أن يستعلم عن المحل المعروض للبيع وأن يدخل المزاد، وسيوفقه الله.