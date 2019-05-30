تشكيل فريق للدفاع عن حقوق أسر الشهداء ضد الإرهابي هشام عشماوي

أعلنت المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، تشكيل فريق للدفاع عن حقوق الشهداء وأسرهم ضد المتهم الإرهابي هشام عشماوي وآخرين، أمام القضاء العسكري والجنائي المصري، بجميع الجلسات والادعاء بالحقوق المدنية والتعويض.

وقالت المؤسسة المقيدة بقرار رقم 10193 لسنة 2016، شرق مدينة نصر، في بيان منشور عبر صفحة سمير راغب، رئيس المؤسسة، على موقع "فيس بوك"، إن المؤسسة تم الترخيص لها طبقًا لقرار نشر في الجريدة الرسمية لرئيس الجمهورية، بممارسة أنشطة العمل الأهلي و البحثي وحقوق الإنسان، وباسمها، سيتم تشكيل فريق للدفاع من الخبراء العسكريين والأمنيين المتخصصين بالمرافعات في القضاء العسكري والجنائي ومسرح الجريمة، على النحو الآتي:

- اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، رئيسًا للدفاع.

- المستشار حسين حسن بدران، المحامي بالنقض ومنسق عام فريق الدفاع.

- المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض وأمين عام المبادرة.

وأضافت المؤسسة أن "الانضمام لفريق الدفاع مفتوح لجميع المستشارين والمحامين المعتمدين لدى المحاكم العسكرية، والمتطوعين بالدفاع، كما تقبل توكيلات أسر الشهداء لفريق الدفاع".