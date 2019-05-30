توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا.

وأضاف بيان الهيئة، المنشور على "فيس بوك" أن الرياح ستكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة في عدد من المحافظات المصرية

القاهرة 22 39

طنطا 20 38

الإسكندرية 21 29

مرسي مطروح 19 28

السلوم 19 29

بورسعيد 22 28

دمياط 21 28

الشرقية 19 38

الإسماعيلية 20 38

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 25 37

الفيوم 23 39

بعض المدن والعواصم العربية

مكة 32 44

المدينة المنورة 31 42

الرياض 27 43

أبوظبي 29 41

الدوحة 30 42

الكويت 29 46

دمشق 18 39

القدس 20 33

غزة 21 29

بغداد 24 43

الخرطوم 31 41