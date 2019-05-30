تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 30 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

السعودية تستضيف القمة العربية الرابعة عشرة الطارئة

تستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية الرابعة عشرة الطارئة، لبحث التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، إثر الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من هجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية؛ وما ترتب على ذلك من تداعيات على إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

مناقشة رواية "كحل وحبهان" للكاتب عمر طاهر في مؤسسة بتانة الثقافية

تستضيف مؤسسة بتانة الثقافية، في تمام الساعة التاسعة مساء، الكاتب عمر طاهر لمناقشة روايته الأخيرة "كحل وحبهان"، الصادرة عن دار الكرمة للنشر؛ يشارك في مناقشة الرواية الشاعر والناقد شعبان يوسف والكاتب الروائي حسن عبد الموجود.

معهد الموسيقى العربية يستضيف حفل "كلثوميات"

يستضيف معهد الموسقى العربية حفل بعنوان " كلثوميات " وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .

حفل أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي على مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش بالاسكندرية حفلا لفرقة أوبرا إسكندرية للموسيقى والغناء العربي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

مباريات الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الزمالك والإنتاج الحربي)، وذلك ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 31 من بطولة الدوري المصري، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي (حرس الحدود وبيراميدز) ضمن منافسات الأسبوع الـ 34 من بطولة الدوري، وتقام المباراة على استاد حرس الحدود في تمام الساعة العاشرة مساء .

قصر ثقافة مدينة منية النصر يقيم أمسية فنية

يقيم قصر ثقافة مدينة منية النصر أمسية فنية تتضمن (إلقاء شعر وغناء) وذلك في التاسعة مساء بمقر القصر، ويعقد بيت ثقافة قرية بدواى مركز المنصورة ندوة بعنوان (الهجرة غير الشرعية: مخاطر وتحديات) في الثانية عشر ظهرا بمقر البيت .