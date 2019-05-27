"طبلية.. مناقيش.. وصاجات وصواني" أدوات يلتف حولها ستات البيوت في الإسكندرية، لتفتتحن سوق "الكحك البيتي"، رافعات شعار "أرخص وأطعم" وذلك للهروب من ارتفاع أسعار "الكحك الجاهز" في محلات الحلويات والمخابز.

بـ"الزبادي، أو اللبن، أو الميه" هكذا اختلفت طرق صنع الكحك البيتي بين ستات العائلة الواحدة، كما أوضحت داليا عبدالفتاح، 45 عاما، لافتة إلى أنها وأخواتها قررن صنع الكحك هذا العام في البيت، بدلا من شراءه جاهز لضمان جودته ولانخفاض تكلفته، "بتمن كيلو كحك جاهز هنعمل 3 كيلو في البيت".

وأضافت "داليا"، لـ"الوطن"، أن فرحة صنع كحك العيد في البيت أصبحت منعدمة في كثير من البيوت، وباتت الأغلبية تستسهل شراء الكحك والبسكوت والغريبة جاهزين من محلات الحلويات والمخابز، ولا يعلمون مصدر مكوناته، معتقدين أنهم بذلك يوفرون في تكلفته ومجهوده، "العيد فرحته في طقطقة صاجات الكحك وبقعة السمنة مع الهدوم".

وأكدت أن أسعار الكحك هذا الموسم مرتفعة عن السنوات الماضية بشكل مبالغ فيه، ولشراء كيلو واحد كحك من حلواني موثوق فيه، يتراوح السعر من 150 إلى 200 جنيه، موضحة أن الكيلو الواحد لا يكفي عائلة من 5 أفراد بزوارهم، ولذلك يضطر رب الأسرة إلى شراء 3 كيلو على الأقل وبعد شراء باقي أصناف حلويات العيد، يجد نفسه أنفق نصف مرتبه الشهري.

وأشارت إلى أن كيلو الكحك البيتي تتراوح تكلفته بين الـ50 إلى الـ70 جنيها، بالإضافة إلى ضمان جودته وطعمه المميز واللذيذ، هذا ما يخفف العبأ على الأسر، ويدخل الفرحة في البيوت وعلى قلوب الأطفال، لمشاركتهم في صناعة "كحك العيد".