تجديد حبس 4 متهمين بسرقة خزينة شركة في العجوزة: كشفتهم الكاميرات

جددت النيابة العامة، حبس 4 متهمين خطرين بتهمة سرقة خزينة شركة رجل أعمال والاستيلاء على 400 ألف جنيه بمنطقة العجوزة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث، التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، أنَّ أجهزة الأمن بالعجوزة تلقت بلاغًا من صاحب شركة سياحية وإحدى الجامعات الخاصة، يفيد بتعرض خزينة الشركة للسرقة، والاسيتلاء على 400 ألف جنيه.

وانتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، والرائد حسام العباسي معاون المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الخزينة جرى كسرها بآلة حادة، وراجعت القوات الكاميرات لمعرفة عما إذا كانت رصدت تفاصيل الجريمة من عدمه، وبدأت فحص العاملين والمترددين على الشركة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وبعد مرور 48 ساعة من الفحص والتحري، توصلت القوات تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من تحديد هوية المتهمين، وجرى استئذان النيابة العامة، لضبطهم، وألقي القبض عليهم، وتمت إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.