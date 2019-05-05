قالت الفنانة منة جلال، إنها نجت من الموت في أثناء وجودها بـ"إدارة مرور العجوزة" اليوم، وكتب لها عمر جديد، في حادث سقوط سيارة من أعلى كوبري ناهيا على مقر وحدة المرور، وفق ما نشرته على صفحتها عبر "الفيس بوك".

وكتبت جلال: "فعلا كلمة ربنا كتبلي عمر جديد حقيقة موقف غريب جدا داخلة مرور العجوزة و بركن العربية وداخلة الباب تقوم عربية نص نقل واقعة من فوق الكوبري على مكان الفحص على ناس ماتت وظباط اتعورا وعربيات باظت، كان بيني وبين الموت أنا وأمي لحظات.

مصرع سيدة وإصابة ضابط ومهندس إثر سقوط سيارة من كوبري ناهيا داخل "مرور العجوزة"

شهدت منطقة العجوزة، حادثًا بشعًا، عقب تصادم سيارة "قمامة" كانت تسير عكس الاتجاه، بالسور الحديدي لكوبري ناهيا، ما أسفر عن سقوطها أعلى وحدة مرور العجوزة، ومصرع سيدة وإصابة مهندس فحص وإسلام الضبع رئيس وحدة مرور العجوزة الرائد.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أنّ السيدة المتوفية كانت موجودة بالمصادفة بالمرور لإنهاء إجراءات فحص سيارتها الملاكي بالوحدة.