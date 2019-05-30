أحمد مالك يوجه رسالة لـ"رامي مالك": "خدني معاك"

أكّد الفنان أحمد مالك، أنه لا تجمعه أي علاقة قرابة من الفنان العالمي ومن مصري رامي مالك، موضحًا أن هناك قطاع من الجمهور، يعتقد أنه ينتمي لعائلته، لكن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "مالك"، خلال حواره مع الإعلامية سارة دنداروي، في برنامج "تفاعلكم" الذي يُعرض عبر قناة "العربية"، إنَّه مازح جمهوره ذات مرة، وادّعى أنَّ "رامي" شقيقه، الأمر الذي جعل البعض يتعامل مع هذه الدعابة بشكلٍ جاد، موجهًا رسالة للأخير بقوله: "يا ريت تاخدني معاك".

وأشار إلى أنَّه بات يتجه إلى السينما العالمية، بخطوات ثابتة، إذ أنَّه يستعد للمُشاركة في فيلم أجنبي، لم يكشف عن تفاصيله النهائية أو طبيعة دوره بعد.