أحمد مالك يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل"فريدة" في الحلقة 14 من زي الشمس

تضمنت الحلقة 14 من مسلسل زي الشمس أحداثا عديدة أهمها، ذهاب "نور" دينا الشربيني، لتلبي رغبة "سيف"، أحمد مالك بمقابلته في السجن.

وسوف يكشف سيف لنور عن أسرار خاصة بشقيقتها فريدة بعد القبض عليه وتورط في قضية مقتل شقيقتها "فريدة" التي تجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور.

مسلسل "زي الشمس" معالجة درامية وسيناريو المؤلفة والسيناريست نجلاء الحديني، حوار ورشة سرد تحت إشراف المؤلفة مريم نعوم، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد السعدني، سوسن بدر ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز وأحمد مدحت.