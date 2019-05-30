لقى مزارع مصرعه، بينما أصيب بائع وسائق "توك توك" وطالب بطلقات نارية طائشة في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، بين سائق "توك توك" وصاحب دراجة بخارية، لخلاف على مكان "ركنة" بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط.

تلقى مأمور مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ووفاة شخص ووقع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وتم السيطرة على الموقف، وأكدت التحريات التي قام بها فريق المباحث لوقوع مشاجرة بين عدة أشخاص لخلافات بينهم على إيقاف مركبة "توك توك" ودراجة بخارية، للخلاف على "الركنة"، وتبادلا طرفي المشاجرة والسباب بالألفاظ، وتطورت إلى إطلاق الأعيرة النارية.

نتج عن المشاجرة مقتل مزارع، البالغ من العمر 70 سنة بطلق ناري طائش، وأصيب بائع متجول وسائق "توك توك" وطالب، تصادف تواجدهم وقت المشاجرة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول "رشاش بورسعيدي"، والآخرين بنادق آلية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهم المستخدمة في المشاجرة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.