لافتات الترحيب وأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاثة التي يحضرها مسؤولون عرب وإسلاميين على مدى يومين، انتشرت في مكة المكرمة استعدادا للقمم التي تنعقد في وقت تزدحم فيه شوارع المدينة ومساجدها بالمصلين مع اقتراب نهاية شهر رمضان، حيث تعتبر الأيام العشرة الأخيرة من رمضان الأكثر أهمية للصلاة والدعاء، ما قد يشكل تحديا للمنظمين.

وقبل ساعات من القمم الخليجية والعربية والإسلامية، انتشرت أعلام عشرات الدول المشاركة في هذه القمم، على أعمدة الإنارة الخضراء والذهبية وسط الشوارع القريبة من المسجد الحرام، أهم مساجد المسلمين.

وتستضيف السعودية قمتين خليجية وعربية طارئتين في منتصف ليلة الجمعة، وقمة دورية لمنظمة التعاون الإسلامي منتصف ليلة السبت، ويهمين عليها مناقشة التوترات مع إيران، بحسب "روسيا اليوم".

وتسعى السلطة في مكة إلى تجنب حدوث اختناقات مرورية خلال انعقاد القمم الثلاث في وقت يفضله المصلون عادة لزيارة الحرم المكي، وبدء الصلوات والدعاء، بعيدا عن حرارة الشمس في ساعات النهار.

وقالت السلطات، في إعلان موجه للمقيمين والزوار، إنه ستكون هناك 10 طرق بديلة في جدة ومكة لاستخدامها خلال انعقاد القمم للوصول إلى المسجد الحرام، لافتة إلى تجنب 6 طرق، وإلى استخدام حافلات النقل العام.

وبدأ قادة الدول في الوصول إلى جدة، أمس، حيث يقع أقرب المطارات لمكة، وبينهم رؤساء الصومال وجزر القمر والمالديف.