تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبي، بمعهد طلعت للبنين بمدينة نصر، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة البلاغة والإنشاء.

وأشاد رئيس الجامعة بالمناخ العام والأجواء التي سادها الهدوء والانضباط، داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطلاب والطالبات والمشرفين والمراقبين.

ونبه رئيس جامعة الأزهر - خلال جولته باللجان - على أهمية تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين بتوفير كل ما يلزم حتى يتحقق لهم الراحة الكاملة داخل اللجان، والتصدي لأي محاولة للغش بكافة طرقه وأساليبه.

وخلال الجولة، استمع رئيس الجامعة، إلى أبنائه الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تعوقهم سواء في اللجان أو الورقة الامتحانية

كما وجه أبناءه الطلاب بالابتعاد عن الغش، مؤكدا أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قدوة يتطلع إليها جميع شباب الوطن، مطالبًا إياهم بالجد والاجتهاد والتفوق حتى يكونوا في طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميزه وتفوقه العلمي.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الشيخ عيد على زويل رئيس لجنة الامتحانات.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية الأزهرية تستمر حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154.954 طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103.067 طالبا في القسم الأدبي، و 51,887 طالبًا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.