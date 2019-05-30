عقب تفقدهما لتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وقيادات وزارة الإسكان، لتفقد محطة مياه الحوامدية، والتى تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ تشغيلها تجريبيا بطاقة 70 ألف م3/يوم، لتغذية المدينة، وعدم أخذ حصة مياه من محطتى البدرشين وأبو النمرس، مما سيوفر المياه للمناطق المُغذاه منهما.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ فى محافظة الجيزة، تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 394 ألف م3/يوم، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لخدمة حوالى 2 مليون نسمة، مما يرفع نسبة تغطية محافظة الجيزة بمياه الشرب إلى حوالى 98.5 %، كما أنه جارٍ تنفيذ 47 مشروعاً للصرف الصحى بطاقة 510 آلاف م3/يوم، بجانب تحسين درجة المعالجة من الابتدائية للثانوية لـ1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 9.1 مليار جنيه، لخدمة حوالى 2.5 مليون نسمة، مشيراً إلى أن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمحافظة ارتفعت إلى 70 % من السكان (96 % من سكان المدن – 40 % من سكان القرى).

وحول أهم مشروعات مياه الشرب التى تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذها بالمحافظة، لحل أزمة نقص المياه بمناطق متفرقة بالمحافظة، قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه الصف، بطاقة 51 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، ومشروع توسعات محطة مياه العياط، بطاقة 51 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، ومشروع محطة مياه الحوامدية، بطاقة 70 ألف م3/يوم، لتغذية المدينة، وعدم أخذ حصة مياه من محطتى البدرشين وأبو النمرس، مما سيوفر المياه للمناطق المُغذاه منهما، ومشروع توسعات محطة مياه إمبابة، بطاقة 400 ألف م3/يوم على مرحلتين، ومن المقرر أن تغذى منطقة فيصل والمناطق المحيطة بها، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ محطة مياه أوسيم، كما تم الانتهاء من استبدال الطلمبات بالمرحلة الثانية بإمبابة، وعمل بعض التعديلات، ورفع كفاءة المحطة، مما أدى إلى زيادة إنتاجية المحطة بمقدار 100 ألف م3/يوم.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 80 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، وذلك باستخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بوحدات الديناساند محدودة المساحة، والتى توفر الطاقة الكهربائية المستهلكة بالتشغيل، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها وبدء تجارب التشغيل فى نهاية يونيو 2019، ومشروع محطة مياه منشاة القناطر، بطاقة 40/80 ألف م3/ يوم، لتغذية مدينة ومركز منشاة القناطر بدلاً من الآبار القائمة بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية سبتمبر 2019، ومشروع محطة مياه أوسيم، بطاقة 60 ألف م3/يوم، لتدعيم قرى شمال الجيزة مع محطة أمبابة بطاقة 30 ألف م3/يوم، وقرية المنصورية بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر 2019.

وفيما يتعلق بأهم مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة، أشار المهندس حسن الفار، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة أبورواش، بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه، لرفع كفاءة المعالجة من الابتدائية إلى الثانوية، وزيادة طاقة المحطة بمقدار 400 ألف م3/يوم، لتصبح 1.6 مليون م3/يوم، ومشروع الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف الرهاوى، بقيمة حوالى 2.5 مليار جنيه، لخدمة 22 قرية.