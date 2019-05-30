استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، لشرح مفصل من العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، بشأن الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية.

كما طالع الرئيس بعض الأسلحة التي تعد دليلا على الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المجال الجوي السعودي، وعقب ذلك عقد مباحثات مع الأمير خالد بن الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في قاعة الاستقبال في المطار.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمتين العربية والإسلامية، في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.