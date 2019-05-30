دعا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الخميس، إلى خلق عملة تجارية موحدة لمنطقة شرق آسيا تستند إلى الذهب لتحرير المنطقة من الاعتماد على الدولار الأمريكي في تعاملاتها المالية، وقال مهاتير ان العملة المقترحة يمكن استخدامها في التجارة في المنطقة، ولكن يجب ألا تكون بديلا عن العملات المحلية في التعاملات الداخلية.

وقال في منتدى "مستقبل آسيا" في طوكيو "في الشرق الأدنى إذا أردنا العمل معاً علينا أن نبدأ بعملة تجارية موحدة لا تُستخدم محلياً ولكن يقتصر استخدامها لغرض القيام بالعمليات التجارية"، وأضاف "في الوقت الحالي علينا أن نعتمد على الدولار الأميركي، ولكن الدولار ليس مستقراً. ولذلك فيجب أن تستند العملة التي نقترحها على الذهب لأنه أكثر استقرارا".

وأوضح أن سعر صرف العملة الإقليمية سيعتمد على أداء كل دول لوحدها وسيساعد على تنسيق التجارة الإقليمية، وأضاف انه "بهذه الطريقة نعرف مديونيتنا، وكم علينا أن ندفع بعملة شرق آسيا.

ويتمتع مهاتير، الذي يمضي فترة ثانية في منصبه بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات العام الماضي، بسمعة خبير مالي، وفي عام 1998، تحدى الخبراء الدوليين وفرض ضوابط على رأس المال لحماية الاقتصاد وسط أزمة مالية إقليمية، وهو ناقد منذ فترة طويلة لتداول العملات.