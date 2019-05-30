قرر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، فتح باب التحقيق في واقعة انتحار فران في العقد الخامس من عمره داخل منزله بقرية الجعفرية بمركز السنطة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من أهالي قرية الجعفرية بدائرة المركز يفيد بانتحار "جلال.ع" 47 عاما، عامل فرن بلدي مُقيم بقرية تطاي بذات الناحية.

باشر الرائد أحمد سامي مصلح مفتش فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وسمنود، والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث وجرى التحفظ على جثة فران داخل مشرحة مستشفى السنطة المركزي.

وكشف شهود عيان، أن ضغوطات اجتماعية وأزمة نفسية دفعت الضحية للانتحار من خلال تعليق وربط حبل بسقف غرفة نومه بمنزله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.