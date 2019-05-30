نظم برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الخميس، حفل إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ برعاية وزارتي البيئة والإسكان.

وتعد محافظة الجيزة الأولى على مستوى الجمهورية التي تقوم بإعداد استراتيجية لتغير المناخ وذلك في إطار مواكبة اتجاه الدولة فيما يتعلق باتخاذ خطوات جدية في طريق التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وقامت المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة البيئة بإعداد الإطار العام باستراتيجية تغير المناخ بالمحافظة، ومن المخطط أن يشكل الإطار العام لاستراتيجية تغير المناخ بالمحافظة أساسًا لاستراتيجية شاملة يتك تطويرها في السنوات المقبلة.

كما ستعتمد المحافظة على هذه الاستراتيجية في جذب استثمارات القطاع الخاص والجهات المانحة في تمويل بعض المشروعات الحيوية بالمحافظة التي سيكون لها دور في التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتهدف إلى تحقيق تنمية منخفضة الإنبعاثات، ومجتمع ذَا مرونة للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.