أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الفطر المبارك، ويستعد المسلمون في كل مكان لإخراج زكاة عيد الفطر، ويمكن حساب الزكاة وفق ما أوضحت دار الإفتاء على النحو التالي:

- تم حساب قيمة زكاة الفطر على القمح المستخدم في إنتاج رغيف الخبز.

- سعر أردب القمح 655 جنيهًا، ويحتوى على 150 كيلوجرام.

- يتم احتساب سعر الكيلو 4.40 جنيهات، والزكاة 2.6 كيلو، بعد ضربهم في 4.40 جنيهات.

- يصبح الناتج النهائي 11.44 جنيه، وقالت دار الإفتاء إن قيمة الزكاة 13 جنيها، والسعر زيادة بحيث يراعي اختلاف الأسعار في الأردب، و13 جنيها الحد الأدنى وممكن يزيد لو دخل الفرد يسمح بذلك.

- من لا يستطيع؟، وفقًا للإفتاء فإن أقل شيء يمكن إخراجه عن الفرد هو 13 جنيها، وتخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، أو الأخذ برأي السادة الشافعية وتخرج الزكاة قبل غروب شمس يوم عيد الفطر.

طريقة حساب الزكاة بصفة عامة على ذهب أو فضة أو مال:

1- الدخول على البوابة الإلكترونية لبوابة الأزهر الشريف من هنــــــــا.

2- الضغط على "احسب زكاتك".

3- اختيار الزكاة سواء ذهب أو مال أو فضة.

حساب الزكاة المستحقة على الذهب

يمكن حساب الزكاة المستحقة على الذهب من خلال إدخال الوزن بالجرام، وسعر الجرام، وتظهر الزكاة المستحقة، بشرط ألا يتعدى الذهب قيمة النصاب 85 جراما.

حساب الزكاة المستحقة على الفضة

يمكن حساب الزكاة المستحقة على الفضة من خلال إدخال الوزن بالجرام، وسعر الجرام، وتظهر الزكاة المستحقة، بشرط ألا يتعدى الفضة قيمة النصاب 595 جراما.

حساب زكاة المال

يمكن حساب زكاة المال من خلال إدخال قيمة المال وتظهر قيمة الزكاة المستحقة بالجنيه، ولابد أن يتعدى المبلغ قيمة النصاب للنقد.