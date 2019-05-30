تنشر "الوطن" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، بعد اعتماد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، للنتيجة، والتي بلغت نسبة النجاح فيها لـ 85.2%.

وحصلت الطالبة صفا صبري عبدربه موسى من قرية برشوم على المركز الأول في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة حيث أجرى المحافظ مكالمة هاتفية مع الطالبة لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.

كما أوضح المحافظ أن المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحده وكلهن من مدارس حكومية.

وكان 89 ألف و925 طالب وطالبة بمحافظة القليوبية قد أدوا امتحان الشهادة الإعدادية، من بينهم ضعاف السمع، أخرين من المكفوفين، ذلك في 12 ادارة تعليمية و406 لجنة موزعون على 415 مدرسة على مستوي المحافظة.

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