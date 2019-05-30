قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشرف، إن هناك فرق كبير بين الدعاء والاستخارة.

وأضاف هاشم، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم، أن الدعاء "نافع 100%" وإذا لم يتحقق بالذي يقصده الإنسان قد يدخره الله له يوم القيامة، أو يكون الله قد رد عنه من السوء لافتًا: "بعض الناس يوم القيامة سيتمنون لو لم يستجب الله لهم الدعاء لما سيرونه من فضل".

ونصح هاشم من يؤدون صلاة الاستخارة لتكرار الصلاة 7 مرات حتى يتبين له الخير، مضيفا: "ربما منعك ليعطيك، والتمسوا الخير في أعمالكم".