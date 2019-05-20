قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الجملة، التي تروى باعتبارها حديث ونصها "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني" ليست حديثا ولم يرد عن النبي وحديث موضوع.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "أحاديث الفتنة" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، "إن زيارة قبر الرسول أمر مستحب وكذلك القبور بشكل عام لأنها تذكر المسلمين بالموت ويترحمون كذلك على موتاهم لكننا حينما نُحقق في الجملة التي يرددها البعض باعتبارها حديث فهي قول موضوع لم يرد عن النبي".

وتابع:"زيارة الرسول مطلوبة ومستحبة، فالرسول هو الذي جاء بالتشريعات ونحن مأمورون أن نقتدي به فكيف لإنسان ذهب لآداء الفرائض وبإمكانه زيارة النبي ولا يفعل؟ وهنا نتحدث عن مقام الأدب".