بدأت فعاليات القمة العربية الطارئة بقصر الصفا بمكة المكرمة، قبل قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددا من القادة والرؤساء والملوك العرب.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين تعقدان على التوالي في مكة المكرمة اليوم وغدا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مشاركة الرئيس في القمتين العربية والإسلامية، تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل الجماعي المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

وأضاف راضي، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام القمة العربية الطارئة، تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار.

وأوضح أن انعقاد القمة الإسلامية يأتي بالتزامن مع احتفال منظمة التعاون الإسلامي، بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، التي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، إذ تنعقد القمة الحالية تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل".

ويستعرض الرئيس خلال كلمته أمام القمة الإسلامية، سبل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، والتصدي لنشر خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.

كما يتضمن برنامج الرئيس السيسي لقاءات ثنائية على هامش القمتين، مع عدد من القادة العرب والمسلمين، تتناول التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.