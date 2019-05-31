قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا من جانب ميليشيات الحوثي والمحاولات المتكررة لاستهداف أراضيها بالصواريخ، وكذلك الاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة في دولة الإمارات الشقيقة، تمثل بدون شك أعمالا إرهابية صريحة، تتطلب موقفا واضحا من المجتمع الدولي لإدانتها أولا، ومن ثم التعامل معها بكل الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم، ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة المقامة الآن في مكة المكرمة، أنه إذا كنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه تلك التهديدات الإرهابية، فعلى العرب أيضا مسؤولية لتفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، وتدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهته، بل ربما تمثل تلك التهديدات الإرهابية الأخيرة للأمن القومي العربي مناسبة مهمة لتجديد النقاش لتفعيل آليات العمل العربي المشترك القائمة بالفعل، أو التي تم اقتراحها وجاري مناقشتها.

وأكد أن هذا هو السبيل الكفيل لاستعادة زمام المبادرة العربية، وتمكينهم من ردع ومواجهة أي محاولة للمساس بالأمن القومي العربي بشكل سريع وحاسم.

وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التي دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس (30 مايو)، في مكة، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء العرب، تلتها قمة عربية طارئة، لمناقشة التوترات الإيرانية الأمريكية المتصاعدة في المنطقة.

أعمال القمتين، انطلقت، على هامش الاجتماع التحضيري للقمة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مكة المكّمة، الجمعة (31 مايو).