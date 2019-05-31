شهدت الحلقة 25 من مسلسل "كلبش 3" أحداثا جديدة، إذ اكتشفت "ريم" اختطاف والدتها وشقيقتها على يد أمجد صفوان، وتقوم بإبلاغ سليم الأنصاري.

كما تلجأ ريم لهايدى، عشيقة أمجد وتطلب منها مساعدتها في العثور عليه قبل أن يعتدى على شقيقتها ووالدتها، وبعد عدة محاولات توافق هايدي على مساعدة ريم.

وتخبر هايدى ريم عن المكان السري الذى يختبئ فيه أمجد، ولكن بشرط عدم تدخل الشرطة، وهو ما يجعل سليم يقوم باقتحام المكان بمفرده، وبعد دخوله تسمع ريم صوت إطلاق نار فى الداخل، فتدخل خوفا على حياة عائلتها، وتتبعها هايدى التى أخذت معها سلاح نارى وجدته فى سيارة سليم.