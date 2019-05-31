إنفوجراف| الرد بالدليل على كذب وإدعاءات تقرير "رايتس ووتش" على مصر

نشرت منظمة "هيومان رايتس وواتش" تقريرا كاذبا عن حقوق الإنسان في مصر، وتناول التقرير الصادر عنها عددا من الموضوعات المصرية بطريقة خاطئة منها، أوضاع المحتجزين في تهم الإرهاب بالسجون المصرية، وتسليح الجيش المصري وموضوعات أخرى.

كما أفاد التقرير الكاذب أن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء أجبروا على ترك منازلهم، ونفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، صحة ما ورد بتقرير "هيومان رايتس ووتش" حول الأوضاع في سيناء، وأكد أنه جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة.

تستعرض "الوطن" في التقرير التالي الرد بالدليل كذب إدعاءات هيومان رايتس وواتش:

وأضاف المتحدث العسكري أن التقرير سعي من بعض المنظمات المسيسة لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، مؤكدا أن القوات المسلحة تتخذ كل التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، وأنها تراعي حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.