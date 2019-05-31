وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤلًا للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد بعد انتهاء القمة العربية الاستثنائية في مكة المكرمة: قائلا: "معالي الأمين تحدث البيان الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي عن النظام الإيراني الإرهابي، ولم يتحدث عن نظام أكثر إرهابًا ويوازي النظام الإيراني، وهو النظام التركي".

وتابع: "تركيا الآن تحتل قطر وتحتل شمال سوريا، وتركيا الآن موجودة بقوات عسكرية في ليبيا.. أين تركيا من الجامعة العربية ومن هذا البيان، ومن مجلس التعاون الخليجي، وقطر موجودة وهي تشن حملة إعلامية يومية على الدول العربية مثل السعودية ومصر والإمارات والسودان".

واستطرد: "السودان أغلقت مكتب للجزيرة باعتبارها قناة تدعم الإرهاب"، وتساءل:"أين الدول العربية من تركيا ومن قطر تحديدًا؟".

ورد أبو الغيط: "فيما يتعلق بتركيا فهناك قرارت عربية تستنكر التدخلات التركية في الشأن العربي سواء في شمال سوريا أو في شمال العراق، وهناك كثير من المواقف العربية آخرها ما صدر عن قمة تونس".

وتابع: "اجتماع اليوم كان اجتماع يركز أساسا على عمليات القذف وزيادة التوتر في منطقة الخليج العربي، وبالتالي لم يأتي ذكر تركيا ولكن هناك كثير من القرارات الصادرة في الشأن التركي".

واستطرد: "فيما يتعلق بدولة قطر فهي دولة عضو في الجامعة العربية، وكانت مشاركة في قمة اليوم على مستوى رئيس مجلس الوزراء، مثلما استمعنا من السيد وزير الخارجية السعودي".