قال الإعلامي أحمد موسى، إن انطلاق قناة "تايم سبورت"، وبثها لمباريات كأس الأمم الأفريقية، يجنبنا متابعة البطولة على قناة "بي إن سبورت"، المملوكة لـ"تميم بن حمد" حاكم قطر.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محدش يشرتك في بي إن سبورت، وتقدر تشوف المباريات في البيت بالإريال، أو بجهاز التقاط البث الأرضي، بسعر أقل من 100 جنيه، ولا الحوجة للجزيرة وقطر"، لافتا إلى أن قطر تستخدم قنواتها في بث رسائل سياسية ضد مصر.

وأوضح موسى أن قناة الجزيرة الوثائقية، وقنوات عربية أخرى سرقت ثرات مصر التليفزيوني، مواصلا: "محدش كتب مقال قال إن الناس دول سرقوا تراث التليفزيون المصري".