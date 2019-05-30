وجَّه الإعلامي أحمد موسى، التحية للجيش المصري والمخابرات العامة المصرية، بعد عملية تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي، من ليبيا، قائلاً: "ربنا يحمي الصقور المصرية".

وأكد موسى خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" من مكة المكرمة على هامش تغطية البرنامج للقمم الجارية في السعودية: "هشام عشماوي الإرهابي رقم اثنين المطلوب في منطقة الشرق الأوسط، بعد أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أن عشماوي قاد تنظيما إرهابيا نفذ 54 عملية إرهابية نوعية منذ 2013 استهدفت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمدنيين.

وتابع موسى: "تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي، ضربة قوية لتركيا وقطر، كونه يمتلك معلومات كثيرة"، مؤكدًا أن قطر وتركيا تدعمان طهران وتعترضان على إدانة إرهاب إيران، مشددًا على أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة خطر الإرهاب ولفت إلى أن السعودية، دعت إلى عقد 3 قمم لتوحيد المواقف، ومواجهة المخاطر الإيرانية.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمة "عشماوي" في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

ووصلت طائرة حربية مصرية، رافقت طائرة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (29 مايو) وعلى متنها رجال العمليات الخاصة المصرية، برفقتهم الإرهابي هشام عشماوي.

وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بيانا، تعلن فيه تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".

كما سلم الجيش لاوطني الليبي، بهاء علي علي عبد المعطي، أحد الإرهابيين شديدي الخطورة منفذ بعض العمليات في الإسكندرية.

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، والصادر فيهما أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.