عربية وإسلامية وخليجية ودولية.. قمم دعى لها وشارك فيها الملك سلمان

دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي، لعقد ثلاثة قمم، خليجية وعربية وإسلامية في مكة، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة، استجاب لها رؤساء وزعماء الدول المعنية.

ومنذ مبايعة سلمان خادما للحرمين الشريفين، ملكا للمملكة العربية السعودية، 23 يناير 2015 بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حضر ودعا إلى العديد من القمم العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، حيث كان حاضرًا باستمرارعلى رأس تلك القمم أو ممثلًا للمملكة.

عربيا

كانت أول قمة يحضرها سلمان ملكًا للسعودية، القمة العربية السادسة والعشرين في شرم الشيخ، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت القمة تحت عنوان "سبعون عاما من العمل العربي المشترك"، التي انتهت بالدعوة لإنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا.

غاب الملك سلمان عن القمة العربية رقم 27 في نواكشوط، ليعود لحضور القمة العربية الثامنة والعشرين، بتاريخ 29 مارس 2017، في منطقة البحر الميت بالأردن، التي شارك فيها الدول الإثنين والعشرون الأعضاء في الجامعة العربية، باستثناء سوريا.

وفي 15 أبريل 2018، استضافت المملكة العربية السعودية القمة العربية 29، بناءً على طلب الإمارات العربية المتحدة التي كان من المقرر أن تستضيف القمة، ليكون الملك سلمان بن عبدالعزيز على رأس القمة التي عقدت في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران الواقعة بالمنطقة الشرقية في السعودية، تحت عنوان "قمة القدس".

وفي 31 مارس الماضي، حضر الملك سلمان القمة العربية رقم 30 في قصر المؤتمرات في الجمهورية التونسية، وألقى كلمة هاجم فيها الدول الراعية والحاضنة للإرهاب في المنطقة، وعلى رأسها إيران وتركيا.

خليجيا

وعلى مستوى دول الخليج، كان الملك سلمان حاضرًا في قمم التعاون الخليجي، التي كان الأولى بعد مبايعته في ديسمبر 2015، وهي القمة التي استضافتها الرياض تحت رعايته بالتزامن مع صراعات في اليمن وسوريا وانخفاض سعر النفط.

كما حضر الملك سلمان قمة مجلس التعاون الخليجي عام 2016 في العاصمة البحرينية المنامة، التي ناقشت ملف التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، بالإضافة إلى الأزمتين اليمنية والسورية.

وشهدت مشاركة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ثم استضاف القمة التالية في 2018 في قصر الدرعية بمدينة الرياض في السعودية.

إسلاميا

وعلى مستوى القمم الإسلامية، حضر الملك سلمان قمة دول التعاون الإسلامي في عام 2016 بإسطنبول والقمة الإسلامية الاستثنائية 2018 قي إسطنبول كذلك، بالإضافة إلى استقبال ورئاسة القمة الإسلامية العربية الأمريكية والمعروفة باسم قمة الرياض عام 2017.

قمة الرياضة عبارة عن سلسلة من ثلاثة مؤتمرات عُقدت بين 20 و21 مايو 2017 بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، في أول رحلة خارجية له بعد توليه منصبه، وتضمنت اجتماعا ثنائيا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية واجتماعين آخرين، أحدهما مع دول مجلس التعاون الخليجي والآخر مع الدول العربية والإسلامية.

كما حضر الملك سلمان القمة العربية الأوروبية التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ، فبراير الماضي، بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وأروبية، مثلها رؤساء وزعماء ورؤساء حكومات تلك الدول.