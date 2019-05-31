الزمالك وبيراميدز وزي الشمس.. أبرز ما بحث عنه المصريون عبر "جوجل"

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

بيراميدز

تعادل فريقي حرس الحدود وبيراميدز بنتيجة 1-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين، في إطار مباريات الجولة الـ 34 من الدوري المصري.

بالفيديو دياز يختتم مشواره مع بيراميدز بتعادل مخيب للآمال أمام الحدود

ماتش الزمالك

خطف فريق الإنتاج الحربي تعادلًا ثمينًا منالزمالك خلال المباراة، التي أقيمت بينهما في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.

بالفيديو الزمالك يفقد أهم نقطتين بمشواره نحو درع الدوري بالتعادل أمام الإنتاج

زي الشمس

بعد اعتراف "نور" دينا الشربيني، إلى "عمر" أحمد السعدني، بأن "يوسف" ليس ابنه هو في الحلقة السابقة، طلب منها ألا تقول ذلك في المحكمة حتى لا تتأثر نفسية الطفل يوسف.

وتستمر الأحداث في محاولة الكشف عن الأب الحقيقي للطفل "يوسف" باعتباره سيؤثر على خط سير قضية قتل "فريدة" ريهام عبدالغفور، واكتشفت "نور" عودة عمر لفريدة قبل موتها بأشهر قليلة رغم انفصالهما من قبل.

زي الشمس الحلقة 25.. البحث عن الأب الحقيقي للطفل "يوسف"

نتيجة الاعدادية

تنشر "الوطن" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، بعد اعتماد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، للنتيجة، والتي بلغت نسبة النجاح فيها لـ 85.2%.

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية

خالد جلال

أعلن رئيس نادي الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، بعد إنتهاء عقده مع النادي، ورحيله رسميًا عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

عاجل خالد جلال مديرًا فنيًا للزمالك

جهاز خالد جلال المعاون.. أيمن طاهر يقترب من منصب مدرب حراس الزمالك

أبو جبل

شهدت الحلقة 25 من مسلسل "أبو جبل"، تعرض انتصار "مريم حسن" لعملية نصب فقدت من خلالها كل الأموال التى ورثتها عن زوجها غالى أبو جبل.

أبو جبل الحلقة 25.. عودة محمود البزاوي بعد مقتل ابنه

كلبش 3

شهدت الحلقة 25 من مسلسل "كلبش 3" أحداثا جديدة، إذ اكتشفت "ريم" اختطاف والدتها وشقيقتها على يد أمجد صفوان، وتقوم بإبلاغ سليم الأنصاري.

كلبش 3 الحلقة 25.. اختطاف والدة ريم على يد أمجد صفوان