رامز جلال: برومو "سبع البرومبة" حقق 3 ملايين مشاهدة

أعلن الفنان رامز جلال، أن "برومو" فيلمه الجديد "سبع البرومبه" حقق 3 ملايين مشاهدة، المطروح على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "جلال" عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر: "‏بسم الله ما شاء الله والحمد لله، 3 ملايين مشاهدة للإعلان فيلم ⁧‫#سبع_البرمبة‬⁩ على فيسبوك.. فيلم عيد الفطر 2019 ،‏بسم الله توكلنا على الله والله المستعان".

فيلم "سبع البرُمبة" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي "أكشن".