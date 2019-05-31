أعدمت كوريا الشمالية مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة، وعدد من مسؤولي وزارة خارجيتها، جراء انهيار قمة فيتنام بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن صحيفة كورية جنوبية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تشوسون إيلبو" الكورية الجنوبية، فإن مسؤولين من كوريا الشمالية، لم تُكشف هويتهح لصحيفة، جرى التحقيق مع كيم هيوك- تشول، وأُعدم في مطار ميريم مع 4 مسؤولين في وزارة الخارجية، في مارس.

وانهارت قمة ترامب-كيم التي انعقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي، في فبراير الماضي، بعد فشل الزعيمين في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.