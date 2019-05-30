أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن أسفه لتنظيم انتخابات جديدة بفارق أشهر في إسرائيل بعد فشل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي.

وقال ترامب، للصحفيين، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض "ما حدث في إسرائيل أمر مؤسف للغاية. لقد بدأ وكأن نتنياهو حقق فوزاً كبيراً"، قبل أن يصفه "بالرجل الرائع"، وتابع "سيعودون للانتخابات. هذا مؤسف للغاية".

ووافق الكنيست الإسرائيلي ليل الأربعاء - الخميس، على حلّ نفسه وإجراء انتخابات تشريعيّة جديدة في 17 سبتمبر، في سابقة لم يسبق أن حلّ أيّ من برلماناتها نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه.

وبأغلبيّة 74 صوتاً مقابل 45، أقرّ النواب في قراءتين ثانية وثالثة اقتراح قانون حلّ الكنيست والذي قدّمه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأتى التصويت على اقتراح القانون مع انتهاء المهلة المحدّدة لنتانيهو، رئيس الوزراء المكلّف، لتشكيل ائتلاف حكومي، وتفضيل زعيم الليكود خيار العودة إلى صناديق الاقتراع على خسارة مهمّة التكليف لصالح شخصيّة أخرى كان بإمكان الرئيس رؤوفين ريفلين أن يُكلّفها مهمّة تشكيل الحكومة لو لم يحلّ الكنيست نفسه.