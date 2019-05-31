"القوى العاملة": تجديد 23 ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال شهر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تمكن من تجديد 23 ألفا و322 تصريح عمل للمصريين بالأردن، خلال أبريل الماضي، فضلا عن توثيق 43 عقد عمل في قطاعات الزراعة والصيد والفنادق والمطاعم والخدمات.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالسفارة أشرف الحرايري أفاد بأنه جرىى تحويل 574 ألفا و642 دولارا قيمة تحويلات دائمة للرواتب التقاعدية للعمالة المصرية، فضلا عن 7 آلاف و247 دولارا المستحقات التي ساهم المكتب في تحصيلها للعمالة المصرية.

وأضاف أن المكتب تلقى 42 شكوى من العمال المصريين جرى حل 15 شكوى، وإحالة شكويين إلى وزارة العمل الأردنية، ومثلهما للقضاء، وما زال 23 شكوى قيد البحث والدراسة.

واستقبل المكتب أكثر من 395 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث جرى الرد على 300 استفسار قانوني، و22 شهادات مستثمر، و48 شهادة لمن يهمه الأمر، و14 معاملة متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 10معاملات خاصة بالوزارة، والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات.