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مياه سوهاج تنظم احتفاليةً  لتكريم العاملين الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

مياه سوهاج تنظم احتفاليةً  لتكريم العاملين الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

"الزراعيين" تطالب بسرعة التحرك للقضاء على "الحشرة الفتاكة"

"الزراعيين" تطالب بسرعة التحرك للقضاء على "الحشرة الفتاكة"

أستاذ حرف يدوية: "صنايعية مصر" ساعدت الشباب في القضاء على البطالة

أستاذ حرف يدوية: "صنايعية مصر" ساعدت الشباب في القضاء على البطالة

"القوى العاملة": تمديد اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 118 عاملا

"القوى العاملة": تمديد اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 118 عاملا

"القوى العاملة": تجديد 23 ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال شهر

"القوى العاملة": تجديد 23 ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال شهر

جهاز "القاهرة الجديدة" يتواصل مع سكان المدينة عبر "واتساب"

جهاز "القاهرة الجديدة" يتواصل مع سكان المدينة عبر "واتساب"

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