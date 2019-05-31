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"الزراعيين" تطالب بسرعة التحرك للقضاء على "الحشرة الفتاكة"

"الزراعيين" تطالب بسرعة التحرك للقضاء على "الحشرة الفتاكة"

أستاذ حرف يدوية: "صنايعية مصر" ساعدت الشباب في القضاء على البطالة

أستاذ حرف يدوية: "صنايعية مصر" ساعدت الشباب في القضاء على البطالة

القوى العاملة: تمديد اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 118 عاملا

القوى العاملة: تمديد اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 118 عاملا

"القوى العاملة":  تجديد 23  ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال شهر

"القوى العاملة":  تجديد 23  ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال شهر

جهاز "القاهرة الجديدة" يتواصل مع سكان المدينة عبر "واتساب"

جهاز "القاهرة الجديدة" يتواصل مع سكان المدينة عبر "واتساب"

"التعليم العالي": تقديم تسهيلات للسعوديين الدارسين بالجامعات المصرية

"التعليم العالي": تقديم تسهيلات للسعوديين الدارسين بالجامعات المصرية

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