أعلنت مديرية الزراعة، بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، إستلام 1845 طن من الأسمدة الأزوتية، خلال الموسم الصيفي بجمعيات الائتمان والاستصلاح الزراعى، والتى تتولى توزيع حصص الأسمدة على المزارعين بنظام الكوبونات على الحيازات الزراعية، وفقا للمساحات المنزرعة فعليا.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إن إجمالى رصيد المحافظة من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية يبلغ 3705 أطنان، وما جرى صرفه من أسمدة للمزارعين يبلغ 664 طن، ويتبقى رصيد بالمخازن بإجمالى 3040 طن، وذلك وفقا لإحصائيات القطاع المحدثة بصفة دورية.