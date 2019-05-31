وافق اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم، على إطلاق أسم الشهيد اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفى إثر انقلاب سيارته بالطريق الصحراوي بأسيوط، على مدرسة القرشية الثانوية المشتركة بالقرية مسقط رأسه، تخليدًا لذكراه.

وكان محافظ الغربية، واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تقدموا الجنازة العسكرية للواء جمال شكر مدير أمن أسيوط بقرية القرشية مركز السنطة، الذى توفى أول أمس إثر حادث أثناء تأدية مهام عمله الوطني بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك بعد تأديته صلاة الجنازة على روح الفقيد بمسجد على أبن أبى طالب بقرية القرشية، بمشاركه لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والتشريعية والآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد بالسرادق المقام بالقرية، داعيًا الله عز وجل لأسرته الصبر والسلوان.