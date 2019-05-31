شهدت صناديق الأسهم العالمية نزوح 10.3 مليار دولار في الأسبوع الأخير مع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وفقدت الأسهم العالمية نحو ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها في مايو وسط تأجج المخاوف من ركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتفيد بيانات من بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن الأسهم الأمريكية شهدت نزوح 8.4 مليار دولار.

ويواصل المستثمرون العزوف عن الأسهم الأوروبية التي شهدت نزوحا في 62 أسبوعا من الأربعة والستين أسبوعا الأخيرة. كان بنك باركليز قال أمس إن انكشاف المستثمرين على الأسهم الأوروبية يتراجع "تراجعا مطردا" مع بقاء المنطقة "رهينة لعدم التيقن التجاري والفوضى السياسية".

واستقبلت صناديق السندات تدفقات للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي حيث ضخ المستثمرون 6.9 مليار دولار على مدى الأسبوع المنتهي في 29 مايو، وفقا لما أظهرته أرقام بنك أوف أمريكا ميريل لينش.