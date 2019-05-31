قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن مستشفى القلب المقامة في محافظة أسوان قامت بتدريب أطباء وممرضات وفنيين وعلماء.

وأضاف "يعقوب"، خلال استضافته على فضائية "العربية"، أن تكلفة عملية جراحية واحدة في مستشفى القلب قد يقدر بسبعة آلاف دولار، وهي التي يتم إجرائها في الدول المتقدمة بـ50 ألف دولار، فيما يكون تكلفة القلب الصناعي تصل لـ200 ألف دولار وأكثر، موضحا أنه يتم تقديم العمليات للمرضي بالمجان.

وتابع: "مفيش مليم بيتاخد من مريض"، مشيرًا إلى أن المستشفي تتلقى التبرعات من المصريين والعالم، ويوجه لها 95% من تلك التبرعات لعلاج المرضى، بينما يذهب الجزء المتبقي للتجهيزات والرعاية الصحية.