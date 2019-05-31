"العربية للعلوم والتكنولوجيا" تحتفل بتخرج دفعة 91 في الدراسات الأساسية

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية تعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للوصول بالعنصر البشري العربي والأفريقي والموانئ العربية إلى أعلى المستويات.

وأضاف عبدالغفار، خلال احتفال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج 110 طلاب من طلبة الدفعة 91 في الدراسات الأساسية، إن الأكاديمية ومن منطلق رسالتها التي أُنشأت من أجلها كمنارة لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية وتقديم الاستشارات الفنية، لا تألوا جهدا في تقديم المساعدة إلى الدول العربية الشقيقة.

وأكد أنه في سبيل ذلك فإننا نبذل المزيد من الجهد والعمل وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للوصول بالعنصر البشري العربي والأفريقي والموانئ العربية إلى أعلى المستويات مما يساهم بشكل فعال في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة للأمة العربية ويمتد إلى الدول الأفريقية.

أقيم الحفل بالمقر الرئيسي للأكاديمية في أبي قير بالإسكندرية، بحضور اللواء بحري أركان حرب رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، اللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، اللواء بحري أركان حرب حسين الجزيري مدير الكلية البحرية، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء مراكز المسئولية بالأكاديمية.

وبلغ عدد الخريجيين 110 خريجا في تخصصات تكنولوجيا الملاحة البحرية، تكنولوجيا الهندسة البحرية بينما ينتمي الخريجون إلى جنسيات دول مصر، لبنان، جيبوتي، كينيا.

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أولياء أمور الطلاب بتخرج أبنائهم، قائلا إنها لسعادة كبيرة أن أكون معكم، وبينكم، ونحنُ نحتفلُ بتخريج الدفعة رقم 91 من طلبة الدراسات الأساسية كلية النقل البحري.

وأضاف عبد الغفار: "أن احتفال اليوم بتخريج دفعة جديدة من أبناء الأكاديمية يأتي في إطار الجهود المتواصلة للوصول بالخريج إلى أعلى مستوى في التعليم والتدريب ومهارات اتخاذ القرار عن طريق التطوير المستمر في معايير التعليم والتدريب وربط المناهج الدراسية بالاكاديمية والاحتياجات الضرورية لسوق العمل بما يتفق مع المتطلبات الدولية".

وأشار إلى اعتماد برنامج المسح الهيدوجرافي والذي تنفذه الكلية بالاشتراك مع القوات البحرية المصرية من المنظمة الدولية الهيدو جرافية.

وذكر أنه على الصعيد العالمي جرى تجديد عضوية رئيس الأكاديمية بمجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية، موضحا أنه على مدار أكثر من 40 عاما، استطاعت الأكاديمية أن تواكب الإيقاع العالمي السريع في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وأن تبحر في أعماق العلم والمعرفة لتفيض على الآلاف من خريجيها من شتى أنحاء الوطن العربي وكل من ينتمي اليها بأحدث إرهاصات التجربة الإنسانية في شتى المجالات، التي بادرت بالتفوق في كل منها وهو ما أدى غلى تقدم ترتيب الأكاديمية طبقا لتصنيف ويب ميتركس العالمي إلى المركز ( 2558 ) بين الجامعات العالمية والمركز الثاني على الجامعات الخاصة المصرية.