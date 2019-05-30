بعد 29 عاما من النزاع بين طرفي الصيادلة والمهندسين، ولأول مرة بعد أن استعادت نقابة صيادلة الإسكندرية أرض نادي الشاطئ بمنطقة الكورنيش بسابا باشا، نظمت حفل إفطار جماعي لأعضاء النقابة بمشاركة نحو 470 صيدلي وأسرهم، وذلك في أول تجمع لهم بعد استعادة تلك البقعة من الأرض.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، إن ذلك حدث تاريخي، بعد أزمة بدأت في 2012 بصدور قرار وزاري يقضي بتخصيص قطعة أرض لكل من "نقابة الصيادلة" و"نادي قضاة مجلس الدولة" و"نادي أعضاء هيئة التدريس" وذلك قبل توسعات تمت بأرض "نادي المهندسين، وعلى إثره رفعت نقابة المهندسين دعوى قضائية لوقف تنفيذ ذلك القرار إلا أنه في 2013 صدر قرار آخر من المحافظ يؤكد تقسيم أرض نادي المهندسين وإعادة التخصيص كما ورد بتقرير المجلس التنفيذي وقتها.

وتابع الشافعي، أنه وبعد أن انتهت الأزمة تسلمت النقابة الأرض في 2018، بموجب اتفاق بين كل من نقابتي المهندسين والصيادلة، ونادي مجلس الدولة، والمنطقة الشمالية العسكرية، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجهاز حماية أملاك الدولة، بشأن انتزاع نادي الصيادلة للأرض التي تشكل نحو 2000 متر، محل النزاع حيث كانت بحيازة نادي المهندسين طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك خطة لاستغلال النادي في تنظيم الأنشطة والفعاليات للصيادلة المنتفعين.