كشف شركة العاصمة الإدارية الجديدة عن التجهيزات النهائية لحفل الإفطار الذي تنظمه غدا السبت، والمخطط أن يضم أطول مائدة إفطار العالم.

وأعلنت الشركة، اليوم، أنها بصدد الانتهاء من تلك التجهيزات للحفل الذي يطلق تحت عنوان "مصر بتفطر في العاصمة".

وتُقام أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بطول 3 آلاف متر، بحضور 7 آلاف مشارك، ويتواجد ممثلين عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سعيا لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

ويشمل برنامج اليوم، تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية باستخدام أتوبيسات مكيفة، بغرض تعريف المواطن المصري بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، يلي ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعي، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية، تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين، إضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.