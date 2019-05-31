العلبة بـ 6350 جنيه.. أغلى أسعار كحك العيد بمحلات الحلويات

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطار المبارك، والذي تتسابق به محلات الحلويات في عرض مجموعة متنوعة من الكحك والبسكويت والبيتي فور بأسعار متفاوتة.

"الوطن"ترصد خلال تلك السطور، أسعار أغلى علب الكحك بعدد من المحلات على النحو التالي:

Exception Pastry & Bakery

تبدأ علبة الكحك المشكل 8 درج بـ500 جنيه، وتصل علبة الكحك الـ21 درج بـ3850 جنيهًا.

لابوار

تتراوح أسعار علب الكحك المشكل في لابوار بين 800 و1200 و1700 و1900 جنيهًا.

Le Carnaval

يتراوح سعر علبة الكحك المشكل في لو كرنفال بين 5350 و6350 جنيهًا.

Sale Sucre

تتراوح أسعار علب الكحك المشكلة في ساليه سوكريه بين 690 و900 و1000 و1400 و1500 جنيهًا.