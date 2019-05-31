يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم غد، السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 37

شبين الكوم 21 36

طنطا 21 35

دمنهور 21 32

الإسكندرية 22 30

بلطيم 21 30

مطروح 20 27

بورسعيد 22 29

دمياط 22 29

الزقازيق 18 37

الاسماعيلية 19 37

السويس 20 36

العريش 18 31

طابا 22 35

كاترين 20 34

الطور 25 32

شرم الشيخ 31 40

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 38

الفيوم 23 38

بني سويف 23 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 41

سوهاج 26 42

قنا 27 43

الأقصر 27 44

أسوان 31 45

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 32 42

المدينة 32 44

الرياض 26 42

المنامة 32 39

أبوظبى 28 40

الدوحة 31 42

الكويت 29 45

دمشق 17 39

بيروت 23 29

عمان 18 36

القدس 19 31

غزة 21 29