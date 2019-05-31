تكثف أجهزة الأمن بالبحيرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهوية بترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحه التابعة لمركز كوم حمادة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الرياح البحيري أمام قرية مليحة بدائرة المركز.

وتبين من الفحص العثور على جثة لشخص مجهولة الهوية بالعقد الثالث من العمر مكبل اليدين ويوجد آثار 7 طعنات متفرقة بالجسم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد رضوان رئيس النيابة العامة بكوم حمادة، قرر انتداب فريق من الطب الشرعي لكشف ملابسات الحادث.