قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، إن السعودية دعت عام 2014 كل الأطراف اليمنية للحوار وإن الميليشيات الحوثية شكلت منذ الانقلاب تهديدا لليمن ولدول الجوار.

وأضاف المالكي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين السفير السعودي في اليمن، أن العمليات العسكرية انطلقت لا لتدمير القدرة العسكرية للحوثيين بل لإعادة الشرعية مشددا على أن الميليشيات الحوثية هي ذراع لإيران لتهديد وجود اليمن ودول الجوار.

وتابع المالكي أن الجهد العسكري يهدف إلى وقف التهديدات الإيرانية لمجتمعاتنا، وأن إيران تسعى عبر أذرعتها في اليمن لإيجاد موطئ قدم في مضيق باب المندب موضحا أن الحرب هذه هي حرب فرضت على دول الخليج ولم تكن خيارا وأن تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ والمال يطيل العمليات العسكرية.

واستكمل المالكي أن استقرار المنطقة من استقرار اليمن "ونعمل على تأمين سلامة الملاحة البحرية".