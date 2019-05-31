بالصور| خالد الصاوي ضحية "رامز في الشلال": "معانا دافنشي الفن"

وقع الفنان خالد الصاوي، ضحية حلقة اليوم، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقدمه الفنان رامز جلال بمقدمة نارية، قائلا: "ضيفنا النهاردة يقدر يقنعك وهو باشا، وتخاف مه لما يعمل حرامي أو شرير، جيلنا كلن بيقلق وهو بشتغل معاه، الوسط الفني بيتحرمه ويقدره، وأنا هحترمه بطرقتي النهارده".

وأضاف رامز جلال: "معانا دافنشي الفن.. خالد الصاوي".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.